«Тойота» сбила пешехода

18.11.2019 09:11 189

В деревне Покровское Перемышльского района пешеход попал под колеса «Тойоты».

Как сообщили в областном МЧС, ДТП произошло около 20 часов, когда на улице уже было темно.

На месте работали сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 6 человек и 2 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.