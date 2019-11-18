Влюбленная пенсионерка подарила два миллиона проходимцу

18.11.2019 09:05 300

В Тарусском районе 60-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, сообщили в областном УМВД.

Женщина стала переписыватьсчя с неизвестным мужчиной в одном из мессенджеров. Незнакомец рассказал, что служит архитектором на корабле.

Он вскружил голову тарусянке, а потом рассказал историю, что попал в беду и ему срочно нужны деньги на восстановление документов и оплату перелета в Россию.

Отзывчивая женщина решила помочь избраннику. Оформила на себя кредиты в различных банках и продала квартиру, после чего перевела собеседнику два миллиона рублей. Как только незнакомец получил желаемое, связь прервалась.

Миллионера сейчас разыскиваю полицейские.

Фото: pexels.com.