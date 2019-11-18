Мужчина продал машину вместе с долгом

18.11.2019 08:42 370

В Обнинске в совершении мошеннических действий подозревается местный житель, который продал свою машину за 475 тысяч рублей.

Но не сообщил покупателю, что за авто до сих пор не выплачен кредит, рассказали в областном УМВД.

Новый владелец, ничего не подозревая, пользовался приобретенным транспортным средством, пока не получил уведомление о необходимости внести очередной взнос по кредиту.

Экс-владельцу машины грозит до 5 лет лишения совбоды.

Фото: pexels.com.