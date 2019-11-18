Волейбольный клуб «Обнинск» выиграл два матча подряд

18.11.2019 08:37 115

В наукограде прошли поединки Высшей лиги «Б» чемпионата России среди женских команд.

Клуб «Обнинск» принимал коллектив из Ленинградской области «Балтийская волна».



В обоих матчах команда из Калужской области была сильнее соперников. В итоге «Обнинск» добился двух побед и заработал 6 очков.



По потерянным очкам наши спортсменки вышли на четвертое место в турнирной таблице.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».