Внедорожник оказался в кювете

ДТП произошло в поселке Пятовский Дзержинского района 17 ноября, сообщили в областном МЧС.
Автомобиль «Рено Дастер» перевернулся на трассе. В результате аварии есть пострадавшие.
На месте работали врачи скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 8 человек и 3 машины.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
|
Обнинская спортсменка переплавала соперников на первенстве страны 18.11.2019 09:57
Обнинец «приютил» несколько иностранцев 18.11.2019 09:15
«Тойота» сбила пешехода 18.11.2019 09:11
Влюбленная пенсионерка подарила два миллиона проходимцу 18.11.2019 09:05
Мужчина продал машину вместе с долгом 18.11.2019 08:42
Волейбольный клуб «Обнинск» выиграл два матча подряд 18.11.2019 08:37
Водитель «Нивы» улетел с дороги 18.11.2019 08:16
Пожарные потушили сарай 18.11.2019 07:07
Саперы взорвали авиабомбу 17.11.2019 09:28
Наши Маши не прошли в четвертьфинал 17.11.2019 09:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: