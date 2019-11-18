Внедорожник оказался в кювете

18.11.2019 09:00 174

ДТП произошло в поселке Пятовский Дзержинского района 17 ноября, сообщили в областном МЧС. Автомобиль «Рено Дастер» перевернулся на трассе. В результате аварии есть пострадавшие. На месте работали врачи скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 8 человек и 3 машины. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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