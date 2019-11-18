Водитель «Нивы» улетел с дороги

18.11.2019 08:16 297

Сообщение о ДТП в Куйбышевском районе поступило на пульт спасателей 17 ноября в 14 часов 7 минут.

Автомобиль «Нива» вылетел в кювет и перевенулся. В результате ДТП есть пострадавший, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В ликвидации последствий аварии участвовали врачи скорой помощи, спасатели и автоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.