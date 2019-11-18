Пожарные потушили сарай

18.11.2019 07:07 186

В воскресенье в деревне Старица Ульяновского района загорелся сарай. Как сообщили в областном МЧС, справиться с огнем смогли силами 6 человек и двух машин. В результате пожара пострадавших нет. В причинах будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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