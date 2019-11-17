Наши Маши не прошли в четвертьфинал

17.11.2019 09:14 124

После успешного группового этапа, где воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина Мария Бочарова и Мария Воронина выиграли 2 матча, россиянки уступили в поединке 1/8 финала.

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