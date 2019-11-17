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Наши Маши не прошли в четвертьфинал

17.11.2019 09:14 0 124
Наши Маши не прошли в четвертьфинал

В городе Четумаль завершается четырехзвездочный турнир Мировой серии по пляжному волейболу.

После успешного группового этапа, где воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина Мария Бочарова и Мария Воронина выиграли 2 матча, россиянки уступили в поединке 1/8 финала.

Сильнее оказались соперницы из Нидерландов Meppelink-Keizer – 21:12, 21:17. 

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».


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