45-й маршрут немного изменили

16.11.2019 12:54 48

С понедельника, 18 ноября, движение маршрута №45 «Калуга 1 - Ждамирово» будет осуществляться с заездом на улицу Полевую в прямом и обратном направлении, сообщили в горуправе.

Особенно приятной эта новость станет для жителей жилищного комплекса «Солнцеград».

Фото: горуправа.