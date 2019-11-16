45-й маршрут немного изменили

С понедельника, 18 ноября, движение маршрута №45 «Калуга 1 - Ждамирово» будет осуществляться с заездом на улицу Полевую в прямом и обратном направлении, сообщили в горуправе.
Особенно приятной эта новость станет для жителей жилищного комплекса «Солнцеград».
Фото: горуправа.
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