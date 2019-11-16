Продавщица вместо кассы положила в карман 150 тысяч

16.11.2019 09:53 169

В Кировском районе завершено расследование уголовного дела о присвоении и растрате, сообщили в областном МВД.

Местная жительница устроилась на работу продавцом, а спустя какое-то время решила присвоить себе чужие деньги.

Всего за несколько месяцев работы предприимчивая продавщица обогатилась на 150 тысяч рублей.

Девушка ожидает суда, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: pexels.com.