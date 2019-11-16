Тепловоз раздавил «Газель»

16.11.2019 09:45 194

ДТП произошло накануне на улице Грабцевское шоссе в Калуге.

По данным регионального МЧС, на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и «Газель». Как пишут очевидцы в соцсетях, водитель машины остался жив, но его от удара выбросило в окно.

На месте аварии работали госавтоинспекторы, врачи скорой помощи и спасатели: всего 11 человек и 4 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.