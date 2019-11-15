Международные соревнования проведут в Обнинске

В начале декабря в Обнинске состоятся международные соревнования по спортивной гимнастике «Золотая Чайка», сообщил областной минспорта в пятницу, 15 ноября.
Состязания будут проходить в специализированном зале ГБУ КО «СШОР Л. Латыниной».
Мероприятие состоится накануне 85-летия олимпийской чемпионки, чье имя носит спортшкола олимпийского резерва.
Фото: Министерство спорта Калужской области.
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