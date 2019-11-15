Международные соревнования проведут в Обнинске

15.11.2019 19:03 180

В начале декабря в Обнинске состоятся международные соревнования по спортивной гимнастике «Золотая Чайка», сообщил областной минспорта в пятницу, 15 ноября.

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