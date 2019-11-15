Юный калужанин стал победителем Всероссийского конкурса

15.11.2019 18:32 53

В Москве подвели итоги XVІ Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», сообщила пресс-служба МЧС в пятницу, 15 ноября.

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