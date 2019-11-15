Инспекторы выловили очередного «подвоха»

15.11.2019 18:24 75

В ходе планового рейда инспекторами заповедника «Угра» задержан так называемый «подвох» – подводный охотник, сообщила пресс-служба нацпарка в пятницу, 15 ноября. Нарушителю не помешали ни холод, ни дождь. У мужчины изъяли спецружье и составили протокол. Сотрудники нацпарка напоминают: на территории заповедника подводная охота запрещена. Фото: нацпарк «Угра».



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