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Иностранка организовала притон в наукограде

15.11.2019 18:03 0 84
Иностранка организовала притон в наукограде

Весной этого года сотрудники полиции задержали гражданку Узбекистана, подозреваемую в организации притона.

По версии следствия, 48-летняя дама пригласила в Обнинск двух своих землячек 23 и 24 лет.

Девушки жили и «работали» в арендованной 1-комнатной квартире.

Содержательнице борделя грозит до 5 лет тюрьмы.

Процесс пройдет он в закрытом режиме – таковы правила, сообщило издание НГ-регион в пятницу, 15 ноября.

Фото: НГ-РЕГИОН.


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