Молодая пара спасла мужчину на улице

15.11.2019 17:51 136

К журналистам обратилась местная жительница, чтобы через сайт поблагодарить молодую пару, сообщил портал Obninsk.Name в пятницу, 15 ноября.

У ее супруга на улице случился приступ астмы.

Проходящие мимо девушка и молодой человек заметили, что мужчине стало плохо, и немедленно позвонили в службу спасения, а также сообщили о случившемся жене пострадавшего.

Женщина рассказала: «Когда я прибежала, скорая уже практически приехала. После этого мужа доставили в медучреждение».

- Я хочу сказать этим молодым людям большое спасибо за отзывчивость и неравнодушие, - обратилась жительница наукограда через сайт к молодежи, чьи имена она не успела узнать.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.