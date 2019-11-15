Калужанка завоевала четыре «золота» на первенстве России

На этой неделе в Салавате проходило первенство России по плаванию (спорт слепых).
В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 16 регионов.
Воспитанница обнинской спортшколы «Квант» Елена Коржавина за четыре дня соревнований завоевала четыре золотых медали, сообщили на сайте учреждения в пятницу, 15 ноября.
Подготовкой спортсменки занимается тренер Виктор Иванович Сараев.
Фото: СШОР «Квант»
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