Калужанка завоевала четыре «золота» на первенстве России

15.11.2019 16:58 118

На этой неделе в Салавате проходило первенство России по плаванию (спорт слепых).

В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 16 регионов.

Воспитанница обнинской спортшколы «Квант» Елена Коржавина за четыре дня соревнований завоевала четыре золотых медали, сообщили на сайте учреждения в пятницу, 15 ноября.

Подготовкой спортсменки занимается тренер Виктор Иванович Сараев.

Фото: СШОР «Квант»