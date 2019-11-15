Женщину подозревают в подкупе госинспектора

15.11.2019 16:33 202

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 62-летней жительницы Калуги, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 15 ноября. Даму подозревают в даче взятки в 300 тысяч рублей сотруднику областной трудинспекции. По предварительной информации женщина передала деньги госслужащему, чтобы минимизировать штраф, грозящий фирме по результатам проверки на стройке многоквартирного дома в Калуге. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается. Фото: Pixabay.com



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