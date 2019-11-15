У бывшего лесничего отобрали взятку

15.11.2019 16:30 152

Прокурор Износковского района направил иск в суд, чтобы взыскать с бывшего лесничего деньги, которые он незаконно получил. Ранее мужчина был признан виновным в получении взятки в размере 18 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокурора, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 15 ноября. Прокуратура проследит, чтобы штраф был оплачен. Фото: Pixabay.com



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