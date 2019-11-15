Дама заплатит 70 тысяч за контрафактные часы

15.11.2019 14:04 99

48-летнюю жительницу Жуковского района признали виновной в незаконном использовании чужого товарного знака, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 15 ноября. Предпринимательница продала 6 часов неизвестного производителя, на которых был нанесен товарный знак «CHOPARD». Нанесенный правообладателю ущерб оценили в сумму более 800 тысяч рублей, что является крупным размером. Гражданка свою вину признала, суд назначил нарушительнице штраф в 70 тысяч. Фото: Pixabay.com



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