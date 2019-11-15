Калужанка присвоила 100 тысяч наследства бабушки-инвалида

15.11.2019 13:19 124

Прокуратура Калуги провела проверку по обращению гражданина о возможных хищениях со стороны женщины, которая помогала бабушке-инвалиду 3 группы.

Выяснилось, что злоумышленница получила от пенсионерки доверенность на принятие наследства родственницы потерпевшей и, таким образом, завладела суммой более чем в 100 тысяч рублей.

Кроме того, аферистка оформила банковскую карту от имени инвалида и направила заявление в соцзащиту, чтобы туда переводили компенсационные выплаты.

Поступившими деньгами мошенница распоряжалась по своему усмотрению.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело, прокуратура взяла расследование на контроль, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 15 ноября.

Фото: Pixabay.com