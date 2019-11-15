Пенсионер обчищал дачи калужан

Стражи порядка задержали 62-летнего жителя Калуги по подозрению в серии краж, сообщила пресс-служба областного МВД в пятницу, 15 ноября.
По версии следствия, с апреля этого года мужчина забирался в дачные дома разных садоводческих товариществ, где похищал все подряд.
Так, добычей вора стали: 12 бутылок алкоголя, хозяйственные сумки, телевизионная антенна, молоток, удлинители и другое.
Выяснилось, что гражданин ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления.
Следствие по делу закончено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд.
Фото: Pixabay.com.
|
Дама заплатит 70 тысяч за контрафактные часы 15.11.2019 14:04
Калужанка присвоила 100 тысяч наследства бабушки-инвалида 15.11.2019 13:19
Обнинские волейболистки лидируют на турнире в Мексике 15.11.2019 12:52
Иномарка вылетела в кювет в Кондрово 15.11.2019 11:36
Микроавтобус вылетел в кювет и снес елку 15.11.2019 11:03
Три товарища попали под статью за срубленные сосны 15.11.2019 10:56
Жилой дом сгорел вечером под Тарусой 15.11.2019 10:55
Пешеход попал под колеса автобуса 15.11.2019 08:13
Артснаряд взорвали в Кировском районе 15.11.2019 07:05
В Полотняном Заводе женщина сама засыпала ямы 14.11.2019 18:04
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: