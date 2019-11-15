Пенсионер обчищал дачи калужан

15.11.2019 11:14 311

Стражи порядка задержали 62-летнего жителя Калуги по подозрению в серии краж, сообщила пресс-служба областного МВД в пятницу, 15 ноября.

По версии следствия, с апреля этого года мужчина забирался в дачные дома разных садоводческих товариществ, где похищал все подряд.

Так, добычей вора стали: 12 бутылок алкоголя, хозяйственные сумки, телевизионная антенна, молоток, удлинители и другое.

Выяснилось, что гражданин ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Следствие по делу закончено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд.

Фото: Pixabay.com.