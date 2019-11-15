Три товарища попали под статью за срубленные сосны

15.11.2019 10:56 220

Кировские лесники обнаружили, что в лесу кто-то вырубил 15 сосен, и сообщили об этом в полицию.

Сумма ущерба составила более 714 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемых, ими оказались трое местных жителей, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 15 ноября.

По версии следствия приятели срубили деревья, с тем чтобы потом их продать.

В ближайшее время нарушители предстанут перед судом за незаконную рубку деревьев.

Фото: Pixabay.com.