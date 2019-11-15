Жилой дом сгорел вечером под Тарусой

15.11.2019 10:55 182

Около десяти вечера в четверг, 14 ноября, спасателям поступило сообщение о пожаре в Тарусском районе. Загорелся жилой дом в деревне Юрятино. На месте происшествия работали 12 человек и 3 спецмашины противопожарной службы, сообщило областное МЧС. Огонь ликвидировали, никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей