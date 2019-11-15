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Пешеход попал под колеса автобуса

15.11.2019 08:13 0 330
Пешеход попал под колеса автобуса

В Калуге на улице Глаголева автобус ПАЗ, следовавший по 8-му маршруту, сбил пешехода, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

На месте аварии работали медики, автоинспекторы и спасатели: всего 11 человек и 4 машины.

В причинах ДТП предстоит разбираться правоохранителям.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

 


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