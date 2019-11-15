Пешеход попал под колеса автобуса

15.11.2019 08:13 330

В Калуге на улице Глаголева автобус ПАЗ, следовавший по 8-му маршруту, сбил пешехода, сообщили в пресс-службе областного МЧС. На месте аварии работали медики, автоинспекторы и спасатели: всего 11 человек и 4 машины. В причинах ДТП предстоит разбираться правоохранителям. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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