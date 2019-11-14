Прокуроры требуют создать похоронную службу в Козельске

14.11.2019 15:46 22

Проверка прокуратуры Козельского района показала, что в районе не создана специализированная служба по вопросам похоронного дела.

Поскольку организация похоронного дела возложена на органы местного самоуправления, которые могут делегировать данные полномочия лишь специализированной службе, прокуратурой подано в суд соответствующее исковое заявлении.

Решением суда на администрацию возложена обязанность создать на территории городского поселения специализированную службу по вопросам похоронного дела.

Фото: pxhere.com.