Не все пожарные гидранты прошли проверку

14.11.2019 15:37 26

Сотрудники регионального МЧС вместе с коммунальными службами и администрациями районов проверили работу пожарных гидрантов.

В итоге- число неисправных гидрантов составило более девяти процентов от общего числа стоящих на учёте, сообщили в областном МЧС.

Больше всего неисправностей в Калуге, в Малоярославецком и Тарусском районах.

По результатам проверки вся информация направлена в органы местного самоуправления и прокуратуру.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.