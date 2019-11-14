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Обнинская спортсменка приплыла раньше остальных

14.11.2019 15:18 0 64
Обнинская спортсменка приплыла раньше остальных

15-летняя обнинская спортсменка Елена Коржавина завоевала золото на дистанции 50 метров на спине.

 На дистанции в 100 метров Елена была второй.

Первенство России по спорту среди слепых проходят в республике Башкортостан, сообщили в группе «Типичный Обнинск».

Фото: «Типичный Обнинск».

 

 


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