Обнинская спортсменка приплыла раньше остальных

14.11.2019 15:18 64

15-летняя обнинская спортсменка Елена Коржавина завоевала золото на дистанции 50 метров на спине. На дистанции в 100 метров Елена была второй. Первенство России по спорту среди слепых проходят в республике Башкортостан, сообщили в группе «Типичный Обнинск». Фото: «Типичный Обнинск».



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