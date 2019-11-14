Горхозяйство платит за свалки в городе

Прокуратура Калуги нашла несколько несанкционированных свалок отходов.
Так, выявлен факт складирования мусора в районе всего пролета Гагаринского моста в границах прибрежной защитной полосы, сообщили в областной прокуратуре.
В адрес начальника Управления городского хозяйства Калуги внесено представление об устранении нарушений закона, стихийная свалка была ликвидирована. А заместитель начальника Управления городского хозяйств оштрафован на 10 тысяч рублей.
Всего в этом году по подобным фактам внесено более 20 представлений, в административном порядке наказано 4 должностных лица Городской Управы города Калуги, по требованию прокуратуры органами местного самоуправления приняты меры к ликвидации более 30 стихийных свалок.
Фото: pxhere.com.
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