Директор автошколы незаконно принял на работу бывшего полицейского

14.11.2019 13:53 127

Кировская прокуратура обнаружила нарушения закона о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проведенной проверкой установлено, что в декабре 2018 года на постоянную работу в автошколу принят бывший инспектор ДПС, а в УМВД не было направлено уведомление об этом.

В адрес руководителя автошколы внесено представление, он привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч.