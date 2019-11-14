Чтобы не задолжать по кредиту, мужчина погасил долг по коммуналке

Житель Кондрово задолжал 62 тысячи рублей за оплату коммунальных услуг.
Даже заведение исполнительного производства не смогло повлиять на мужчину, сообщили в пресс-службе региональной ФССП.
И только арест счетов и списание с них половины суммы долга сподвигли его немедленно погасить задолженность и оплатить исполнительский сбор 4300 рублей за несвоевременное исполнение.
Мужчина знал, что в ближайшее время с кредитного счета должны списать очередной платеж и поторопился погасить задолженность.
Фото: pxhere.com.
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