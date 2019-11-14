Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 14 ноября
$ 64.20 0.35
70.67 0.25
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Чтобы не задолжать по кредиту, мужчина погасил долг по коммуналке

14.11.2019 11:22 0 289
Чтобы не задолжать по кредиту, мужчина погасил долг по коммуналке

Житель Кондрово задолжал 62 тысячи рублей за оплату коммунальных услуг.

Даже заведение исполнительного производства не смогло повлиять на мужчину, сообщили в пресс-службе региональной ФССП.

И только арест счетов и списание с них половины суммы долга сподвигли его немедленно погасить задолженность и оплатить  исполнительский сбор 4300 рублей за несвоевременное исполнение.

Мужчина знал, что в ближайшее время с кредитного счета должны списать очередной платеж и поторопился погасить задолженность.

Фото: pxhere.com.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Прокуроры требуют создать похоронную службу в Козельске 14.11.2019 15:46

Не все пожарные гидранты прошли проверку 14.11.2019 15:37

Судебные приставы проведут Всероссийский день правовой помощи детям 14.11.2019 15:26

Обнинская спортсменка приплыла раньше остальных 14.11.2019 15:18

Горхозяйство платит за свалки в городе 14.11.2019 14:58

Директор автошколы незаконно принял на работу бывшего полицейского 14.11.2019 13:53

Калужане продолжают сдачу норм ГТО 14.11.2019 13:00

«УАЗ» улетел в кювет и перевернулся 14.11.2019 10:35

Калужанки отдали больше миллиона за снятие порчи 14.11.2019 09:20

«Банкиры» выманили у женщины больше трех тысяч рублей 14.11.2019 09:12

Народные новости
2127 10
Юр.Юр.
5550 40
Робин Гнобин
4745 3
 lanaklg

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Многофункциональный центр «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

Вчера 17:08

Юлия Михайлова станет ответственной за развитие сети отделений Альфа-Банка

Вчера 18:33
Новости компаний

«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall

Опросы
Сборная России по футболу 16 ноября сыграет важнейший матч. В Санкт-Петербурге наша команда примет Бельгию. На ваш взгляд, как завершится эта игра? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

Газэнергобанк Вчера 17:08

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Новости партнеров

Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

Почему не стоить экономить на фирменных запчастях в стартерах и генераторах

Вскрытие замков: решаем форс-мажорную проблему без последствий

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.