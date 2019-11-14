«Банкиры» выманили у женщины больше трех тысяч рублей

14.11.2019 09:12 94

Жительница Обнинска стала жертвой телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, и сообщил, что на её банковский счет совершаются «атаки».

Чтобы сохранить деньги, он предложил подключить защиту банковской карты.

Позже, чтобы окончательно убедить обнинку, ей позвонил уже другой неизвестный и сообщил, что она может доверять звонившим и сообщить им всю необходимую информацию.

Женщина назвала номер своей карты и лишилась 3500 тысяч рублей.

Мошенников разыскивают, им грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.