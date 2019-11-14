«Банкиры» выманили у женщины больше трех тысяч рублей

Жительница Обнинска стала жертвой телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, и сообщил, что на её банковский счет совершаются «атаки».
Чтобы сохранить деньги, он предложил подключить защиту банковской карты.
Позже, чтобы окончательно убедить обнинку, ей позвонил уже другой неизвестный и сообщил, что она может доверять звонившим и сообщить им всю необходимую информацию.
Женщина назвала номер своей карты и лишилась 3500 тысяч рублей.
Мошенников разыскивают, им грозит до двух лет тюрьмы.
Фото: pxhere.com.
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