Жителям нескольких улиц привезут питьевую воду

14.11.2019 08:37 114

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по адресу: Добровольского,26 сегодня до 20 часов не будет холодной воды в жилых домах и организациях по следующим адресам:

ул. Добровольского д. 26, 24, 49, 28, 22, 14, 31.

ул. Октябрьский проезд д.7,

ул. Циолковского д.27,

ул. Гагарина д.1А, 1Б.

Как сообщили в горуправе, социально-значимых объектов, подпадающих под перекрытие, нет. А всем проживающим по вышеуказанным адресам будет организован подвоз питьевой воды. Уточнить информацию можно по телефону 211-112.

Фото: pxhere.com.