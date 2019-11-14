Несколько десятков домов останутся без света

14.11.2019 08:34 144

Сегодня из-за ремонтных работ несколько районов Калуги останутся без света, сообщили в горуправе. Публикуем список:

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