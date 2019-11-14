Полицейские ищут неизвестного героя

14.11.2019 08:26 445

Калужские полицейские разыскивают мужчину, который проявил активную гражданскую позицию, чтобы наградить, сообщают в пресс-службе ведомства.

В мае этого года в сетевом магазине, расположенном на улице Веры Никитиной, мужчина, изображенный на фото, помог задержать подозреваемого в совершении тяжкого преступления и передать его сотрудникам частной охранной организации до приезда полиции.

По версии следствия, фигурант уголовного дела с ножом пытался ограбить магазин.

Всех, кому знаком неизвестный герой, просят позвонить по телефонам: 8(4842) 50-12-34, 50-12-31, 50-12-41.

Фото: УМВД России по Калужской области.