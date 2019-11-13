В работе охранных фирм выявили многочисленные нарушения

13.11.2019 20:02 171

Областная прокуратура провела проверки в сфере охранной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 13 ноября.

Самыми частыми нарушениями стали: отсутствие прохождения ежегодных медосмотров, в том числе на наличие наркотических веществ, и отсутствие периодических проверок на профпригодность.

Прокуроры выявили случаи, когда охранники не вели учет посетителей, из-за чего не знали о нахождении посторонних лиц на объекте.

Некоторые организации не страховали своих сотрудников на случай гибели.

В отдельных фирмах работникам платили зарплату ниже минимально установленной.

Всего было выявлено 171 нарушение.

Фото: Pixabay.com.