В работе охранных фирм выявили многочисленные нарушения

Областная прокуратура провела проверки в сфере охранной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 13 ноября.
Самыми частыми нарушениями стали: отсутствие прохождения ежегодных медосмотров, в том числе на наличие наркотических веществ, и отсутствие периодических проверок на профпригодность.
Прокуроры выявили случаи, когда охранники не вели учет посетителей, из-за чего не знали о нахождении посторонних лиц на объекте.
Некоторые организации не страховали своих сотрудников на случай гибели.
В отдельных фирмах работникам платили зарплату ниже минимально установленной.
Всего было выявлено 171 нарушение.
Фото: Pixabay.com.
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