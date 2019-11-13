Боровские школьники дали фору чиновникам

13.11.2019 19:33 130

На днях в Боровском районе спасатели провели учебные пожарные эвакуации в образовательных учреждениях и в местном «белом доме», сообщило издание Боровские известия в среду, 13 ноября.

Ученики справились со своей задачей на отлично: дети организованно покинули помещения в отведенные 4 минуты и отошли на достаточное расстояние.

А вот чиновники выходили из здания неспешно и вставали рядом с входом, не соблюдая безопасной дистанции.

- На сегодняшний день могу сказать, что наши дети эвакуируются лучше, чем их родители, – прокомментировала учения старший инспектор отдела надзорной деятельности Елена Костина.

Фото: Боровские Известия.