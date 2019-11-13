Карантин по бешенству установили в Перемышльском районе

13.11.2019 18:56 156

Постановлением губернатора в Перемышльском районе ввели карантин по бешенству, сообщил областной комитет ветеринарии в среду, 13 ноября.

Накануне там обнаружили лисицу со смертельным заболеванием.

Владельцам домашних питомцев предписано сделать им прививки, а животноводческим организациям - не допускать диких животных к фермам.

При подозрении на заболевание или в случае покусов, необходимо немедленно изолировать животное и вызвать ветеринара.

Фото: Pixabay.com