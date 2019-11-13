Агрофирму обязали выплатить компенсации сотрудникам

13.11.2019 18:42 169

Прокуратура Перемышльского района выявила, что «Калужская Нива» задолжала своим сотрудникам зарплату за сентябрь в размере более 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 13 ноября.

Руководителя компании обязали устранить нарушение.

Кроме того, в отношении предприятия и директора возбудили административные дела.

В результате, задолженность была полностью погашена, также сотрудникам начислили и выплатили компенсации по требованию прокуратуры.

Фото: Pixabay.com