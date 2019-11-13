Кредитора уличили в неверной информации на сайте

13.11.2019 18:23 152

Прокуратура Калуги выявила нарушения в деятельности кредитного кооператива «Стройсберкасс», сообщила пресс-служба ведомства в среду, 13 ноября. Оказалось, что на сайте компании были опубликованы недействующие Правила страхования, что могло привести к причинению ущерба гражданам. Руководству компании внесли представление и нарушение устранили. Фото: Pixabay.com



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