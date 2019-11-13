Священникам напомнили о правилах пожарной безопасности

13.11.2019 18:09 166

В храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Козельске провели инструктаж по пожарной безопасности, сообщила пресс-служба областного МЧС в среду, 13 ноября.

Сотрудники Всероссийского добровольного пожарного общества напомнили священнослужителям и прихожанам о том, как действовать при пожаре.

Кроме того, специалисты показали как использовать огнетушители и раздали профилактические листовки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области