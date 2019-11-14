Спасатели посоревнуются в настольном теннисе

В пятницу, 15 ноября, в Анненках пройдет Спартакиада среди подразделений Главного управления, сообщила пресс-служба ведомства.
Сборные команды отрядов федеральной противопожарной службы, пожарно-спасательной службы и Главного управления посоревнуются в настольном теннисе.
Команды-победители и призеры личного первенства получат грамоты и медали.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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