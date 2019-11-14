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100 тысяч штрафа выплатит фирма за игнорирование предписаний

14.11.2019 07:19 0 160
100 тысяч штрафа выплатит фирма за игнорирование предписаний

В августе прошлого года специалисты областного Россельхознадзора обнаружили поле в 200 гектар,  заросшее сорной травой и кустарниками.

Владельца земли, компанию «Оратай», обязали вырубить растительность и ввести участок в сельхозоборот.

Однако последующая проверка показала, что фирма проигнорировала требования сотрудников Управления.

Обществу назначили штраф в 100 тысяч рублей за невыполнение законных предписаний, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 13 ноября.

Фото: Pixabay.com


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