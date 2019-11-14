100 тысяч штрафа выплатит фирма за игнорирование предписаний

14.11.2019 07:19 160

В августе прошлого года специалисты областного Россельхознадзора обнаружили поле в 200 гектар, заросшее сорной травой и кустарниками. Владельца земли, компанию «Оратай», обязали вырубить растительность и ввести участок в сельхозоборот. Однако последующая проверка показала, что фирма проигнорировала требования сотрудников Управления. Обществу назначили штраф в 100 тысяч рублей за невыполнение законных предписаний, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 13 ноября. Фото: Pixabay.com



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