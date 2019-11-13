14 иностранцев отправили на родину

13.11.2019 14:07 198

Калужские судебные приставы выдворили за пределы региона и страны очередную партию нелегальных мигрантов, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 13 ноября.

8 граждан Узбекистана, 5 жителей Таджикистана и гражданин Украины находились на территории региона с нарушением режима пребывания.

Гастарбайтеров оштрафовавли, а затем силовики доставили иностранцев в столичный аэропорт, откуда всех нарушителей отправили на родину.

Въезд в Россию им будет закрыт в следующие 5 лет.

Фото: Pixabay.com