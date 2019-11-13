14 иностранцев отправили на родину

Калужские судебные приставы выдворили за пределы региона и страны очередную партию нелегальных мигрантов, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 13 ноября.
8 граждан Узбекистана, 5 жителей Таджикистана и гражданин Украины находились на территории региона с нарушением режима пребывания.
Гастарбайтеров оштрафовавли, а затем силовики доставили иностранцев в столичный аэропорт, откуда всех нарушителей отправили на родину.
Въезд в Россию им будет закрыт в следующие 5 лет.
Фото: Pixabay.com
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