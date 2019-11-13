Кировчанин подбил приятеля на кражу баяна

13.11.2019 13:21 163

Кировские полицейские задержали 44-летнего местного жителя по подозрению в совершении краж, сообщила пресс-служба МВД в среду, 13 ноября.

По версии оперативников, мужчина вступил в сговор со своим знакомым, после чего злоумышленники обокрали комнату в общежитии.

Подельники вынесли имущество, среди прочего там были: гитара, баян, мобильник и чехол-книжка к нему. Украденное воры продали, а деньги потратили.

Кроме того, гражданину инкриминируется еще 4 кражи.

В ближайшее время правонарушитель предстанет перед судом.

Фото: Pixabay.com