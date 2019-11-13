Из-за ремонта отменят некоторые московские электрички

13.11.2019 12:49 271

В ночь с 14 на 15 ноября железнодорожники будут проводить ремонтные работы на путях.

В этой связи, из расписания выведут несколько пригородных поездов, курсирующих на участках Обнинское-Москва и Нара-Малоярославец, сообщила пресс-служба ЦППК.

В пятницу, 15 ноября, пустят компенсационный автобус.

Он отправится в 8.40 от остановки «Станция Нара» (г. Наро-Фоминск, ул. Московская) и проследует до Малоярославца с остановками в Балабаново и Обнинске.

Фото: Центральная ППК.