Из-за ремонта отменят некоторые московские электрички

В ночь с 14 на 15 ноября железнодорожники будут проводить ремонтные работы на путях.
В этой связи, из расписания выведут несколько пригородных поездов, курсирующих на участках Обнинское-Москва и Нара-Малоярославец, сообщила пресс-служба ЦППК.
В пятницу, 15 ноября, пустят компенсационный автобус.
Он отправится в 8.40 от остановки «Станция Нара» (г. Наро-Фоминск, ул. Московская) и проследует до Малоярославца с остановками в Балабаново и Обнинске.
Фото: Центральная ППК.
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