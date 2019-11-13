Калужские гиревики оказались сильнейшими на первенстве мира

13.11.2019 12:28 204

Накануне в Сербии состоялось первенство мира по гиревому спорту. Калужские атлеты завоевали 5 золотых медалей, сообщил областной минспорта в среду, 13 ноября. Победителями стали Ирина Мартынова, Владимир Гуров и Владимир Смирнов. Все атлеты тренируются в спортшколе «Маршал» в Жукове. Фото: Министерство спорта Калужской области.



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