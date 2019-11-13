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Калужанам расскажут, как не вляпаться в кредитные долги

13.11.2019 11:27 0 269
Калужанам расскажут, как не вляпаться в кредитные долги

В следующий четверг, 21 ноября, в библиотеке Белинского сотрудники областного Роспотребнадзора проведут встречу с жителями, сообщила пресс-служба ведомства.

Тема мероприятия: «Как случайно не оказаться должником. Советы пенсионерам».

Специалисты Управления осветят следующие вопросы:

  • «Бесплатные» услуги.
  • Несоблюдение процедуры погашения долга.
  • Наследство с долгами.
  • Заем на чужое имя.
  • Поручительство.
  • Видеоролик «Банковский вклад». Вопросы-ответы.
  • Вопросы-ответы.

Начало встречи в 13:30. Участие бесплатное.

Фото: Pixabay.com.


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