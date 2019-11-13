Калужанам расскажут, как не вляпаться в кредитные долги

В следующий четверг, 21 ноября, в библиотеке Белинского сотрудники областного Роспотребнадзора проведут встречу с жителями, сообщила пресс-служба ведомства.
Тема мероприятия: «Как случайно не оказаться должником. Советы пенсионерам».
Специалисты Управления осветят следующие вопросы:
Начало встречи в 13:30. Участие бесплатное.
Фото: Pixabay.com.
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