Калужанам расскажут, как не вляпаться в кредитные долги

13.11.2019 11:27 269

В следующий четверг, 21 ноября, в библиотеке Белинского сотрудники областного Роспотребнадзора проведут встречу с жителями, сообщила пресс-служба ведомства.

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