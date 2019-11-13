Любителю пьяных покатушек грозит тюремный срок

13.11.2019 10:26 115

В центре Обнинска госавтоинспекторы остановили водителя, от которого исходил запах алкоголя.

При проверке документов было установлено, что 31-летний гражданин ранее уже был лишен прав за пьяное вождение.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Нарушителю грозит до 2 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба МВД в среду, 13 ноября.

Фото: Pixabay.com.