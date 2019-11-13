Подельники ограбили одинокую пенсионерку

13.11.2019 10:25 87

В полицию Тарусского района обратилась местная жительница.

Пожилая женщина рассказала, что в дом к ней пришли двое мужчин.

Один из них напал на пенсионерку и стал удерживать, угрожая расправой, пока второй обыскивал жилище в поисках ценных вещей.

В итоге злоумышленники похитили мобильный телефон и 1 000 рублей, после чего ушли.

Оперативники «по горячим» следам задержали подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в среду, 13 ноября.

Выяснилось, что один из грабителей ранее помогал бабушке по хозяйству, а другой был судим за тяжкое преступление.

В отношении подельников возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Фото: Pixabay.com.