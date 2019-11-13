Подельники ограбили одинокую пенсионерку

В полицию Тарусского района обратилась местная жительница.
Пожилая женщина рассказала, что в дом к ней пришли двое мужчин.
Один из них напал на пенсионерку и стал удерживать, угрожая расправой, пока второй обыскивал жилище в поисках ценных вещей.
В итоге злоумышленники похитили мобильный телефон и 1 000 рублей, после чего ушли.
Оперативники «по горячим» следам задержали подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в среду, 13 ноября.
Выяснилось, что один из грабителей ранее помогал бабушке по хозяйству, а другой был судим за тяжкое преступление.
В отношении подельников возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».
Фото: Pixabay.com.
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